شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : قدمنا مباراة سيئة أمام الإنتاج الحربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري بأن فريقه قدم مباراة سيئة أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري لكرة القدم ، مُعلقاً: لم نقدم ما لدينا وظهر هذا بوضوح في النتيجة أما الأداء الباهت أو العقم الهجومي للفريق فقد كان له أسباب كثيرة لا أود الحديث عنها في وسائل الإعلام.

وكشف فايلر عن أن لاعبيه لم يُنفذوا بعض التعليمات وكانوا بعيدين عن مستواهم رغم أن لديهم قدرات فنية عالية وأوضح المدير الفني للأهلي أنه لا يرغب في الحديث عن غيابات فريقه وتأثيرها في التعادل أمام الإنتاج مُشدداً على أن التعادل أو غياب القوة الهجومية للفريق كان له أسباب كثيرة سيحاول علاجها في الفترة المقبلة.

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز باستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، تقدم أحمد عفيفي للإنتاج في الدقيقة الـ 27 وتعادل عمرو السولية للأهلي في الدقيقة 77، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة 24 محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب.