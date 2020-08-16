شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي ريبين سولاقة ينتقل لـفريق اردا البلغاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقد ريبين سولاقة مدافع المنتخب العراقي الاول لكرة القدم مع فريق اردا البلغاري قادماً من فريق رادنيسكي الصربي، الذي مثله في الموسم الماضي،

وتعد هذه التجربة، هي الأولى للاعب ريبين سولاقة في الملاعب البلغارية، حيث سبقتها تجارب أخرى في الملاعب السويدية، ويعتبر سولاقة أحد اللاعبين العراقيين المغتربين في أوروبا.

وحظي اللاعب بثقة مدرب المنتخب العراقي السلوفيني كاتانيتش الذي منحه فرصة اللعب مع «أسود الرافدين» في أكثر من بطولة.

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