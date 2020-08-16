5 ضربات جزاء وطردان في الجولة الـ25 من الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لا تزال معدلات ضربات الجزاء تواصل صعودها في الدوري السعودي منذ استئنافه في 4 أغسطس/آب الجاري؛ حيث احتسبت في افتتاحية الجولة الـ25 خمس ضربات سُجل منها أربع، وضاعت واحدة لفريق الفتح.

وكان اتحاد جدة أكبر المستفيدين في اليوم الأول من الجولة بعد تحقيقه انتصاراً مهماً على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل؛ ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، وتقدم للمركز الـ12 فاتحاً باب الأمل للهروب من خطر الهبوط.

وسجل الدولي فهد المولد الهدف الوحيد من ضربة جزاء، تسبب فيها الظهير سعود عبدالحميد (54)، ليكرر العميد تفوقه في الدور الأول على الاتفاق، ويحقق انتصاره السابع في الدوري.

وتلقى الاتفاق خسارته الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية؛ ليتجمد رصيده على 35 نقطة في المركز الخامس. ولم تظهر المباراة في شوطها الأول إلّا برأسية اتفاقية استهدفت مرمى الاتحاد وتصدى لها الحارس غروهي.

ودخل الاتحاد في الشوط الثاني مهاجماً، حتى حصل على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو وتسبب فيها الظهير سعود عبد الحميد الذي أعيق من جانب المحور إبراهيم محنشي، وتقدم للتنفيذ المولد محرزاً هدف الفوز وهدفه الشخصي الأول هذا الموسم، بعد العودة من الإيقاف لمدة عام من لجنة الرقابة على المنشطات.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة طرد حارس الاتفاق رايس مبلوحي، ودخوله في مشادة مع بدلاء الاتحاد أثناء مغادرته الملعب.

ثاني أكبر الكاسبين هو الفتح بعد فوزه على ضيفه أبها بهدفين لهدف، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة؛ ليصبح بالمركز 13، بينما بقي أبها الذي خسر للمرة الثانية توالياً تاسعاً على رصيد 33 نقطة.

ويدين الفتح بفوزه للثنائي باشكيم ومحمد ناجي (20 و37)، وأحرز هدف أبها الوحيد حسن القيد (21)، وتصدى الحارس الأبهاوي عبد القادر المحمدي لضربة جزاء فتحاوية نفذها قبل نهاية الشوط الأول ميتشل تي فيردي (45+4)، وأكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مروان سعدان (70).

وفي بريدة سجل المغربي محمد فوزير هدفين، والسوري جهاد الحسين هدفاً؛ ليكسب الرائد ضيفه الحزم (3-1)، وانفرد الأول بالمركز الخامس مؤقتاً برصيد 39 نقطة، بينما تراجع الحزم للمركز 14 برصيد 24نقطة، وبات مهدداً بقوة للهبوط.

وشهدت المباراة احتساب 3 ضربات جزاء، منها ضربتان للرائد أحرزهما الحسين وفوزير، وواحدة للحزم سجل من خلالها البرازيلي فاغنر الهدف الوحيد لفريقه.

وبهدف لمثله انتهت مباراة الشباب والفيحاء، ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل، فأصبح للأول 36 نقطة، وللثاني 28 نقطة.