شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى وافق على طلب رمضان للمساواة بمعلول وعرض على فتحى 16 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادى الأهلى وافق خلال مفاوضاته مع رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، على مساواة اللاعب بعلي معلول ظهير أيسر الفريق، وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت": رمضان طلب المساواة بعلي معلول والأهلي وافق، رمضان في 3 سنوات في بيراميدز يقترب من 100 مليون جنيه.

وأضاف: حسام عاشور كل جماهير الأهلي تقدره ولكن فنياً، وجود ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية مع عودة محمد محمود ستضعه في اختيار أخير بشكل لا يليق بتاريخه، وشريف إكرامي رأى أنه جلس على الدكة لقرابة الثلاث سنوات، لذلك قرر الرحيل والجماهير قدرت موقفه، ولم تكن هناك أزمة.

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وتابع: أحمد فتحي أفضل ظهير أيمن في مصر لسنوات، بدء المفاوضات الرسمية معه كان متأخراً احتراماً لحسام عاشور، ولكن هذا غير واقعي في عصر الاحتراف، ولكن المبلغ الذي طلبه فتحي وافق عليه الأهلي وهو 11 و12 مليون جنيه مع تحمل الضريبة بالكامل، بما يعني وصول الرقم لـ 16 مليون، والنادي فوجئ برفض فتحي.

اختتم: الأهلي ضحى كثيراً من أجل رمضان صبحي، بعد اخفاق تجربته في هدرسفيلد وستوك سيتي، ودفع 2 مليون و400 ألف جنيه استرليني في استعارة اللاعب فقط، ونظراً لاحتياج الأهلي قرر شراء اللاعب ووصل مع رمضان إلى أقصى رقم.