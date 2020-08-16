شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصرى يخضع للتحقيق اليوم باتحاد الكرة للرد على اتهامات "تزوير" المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن مسئولي المصري سيجتمعون مع اتحاد الكرة لحل أزمة لقاء الإسماعيلي.. وأكد محمد الخولي فى تصريحات تليفزيونية "نمتلك كافة الأوراق والمستندات التي تفيد بأن المصري لديه أكثر من 10 حالات كورونا".

وتابع: "الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ابلغنا بمستند يفيد بتأجيل المباراة اذا زادت الحالات لأكثر من 10 حالات".

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وعلق محمد الخولي، على تزوير أحمد مسعود، حارس الفريق، لنتيجة مسحة كورونا الخاصة به.. وأكد محمد الخولي "مسعود سيخضع للتحقيق اليوم ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تحدث معي في الساعات الماضية".

وأشار: "وليد العطار أبلغني أنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا".