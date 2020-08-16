شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طنطا يخضعون لإجراء مسحة كورونا غدا قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو فريق طنطا بقيادة محمد صلاح المدير الفنى الجديد لاجراء مسحة كورونا غدا الاحد بمقر إقامة الفريق بمعسكر برج العرب ضمن الاستعدادات لمباراة حرس الحدود فى بطولة الدورى الممتاز ضمن الجولة الـ 20 والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب برج العرب فى الاسكندرية ويحتل فريق طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة .

وتعد مباراة طنطا و حرس الحدود الأولى لأبناء السيد البدوى تحت قيادة محمد صلاح عقب إعلان مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فائز عريبي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الطنطاوي الذى يقوده محمد صلاح بعد الاتفاق معه رسميا على قيادة الفريق لمدة عام ونصف خلفا لأيمن المزين الذى أنهي تعاقده بالتراضي وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا بقيادة محمد صلاح كالآتي :-

المدير الفني: محمد صلاح.

مدرب عام: سعيد عبدالعزيز.

مدرب: تامر عبدالحليم.

مدرب: وليد المحروقي.

مدرب حراس مرمي: عبدالشافي بركة.

مساعد مدرب حراس مرمي: اسامة ليلة.

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رئيس الجهاز الطبي: مجدي وكوك.

المدير الإداري: جمال بشير.

إداري: خالد عبدالسلام.

إداري: احمد محسن.

شئون لاعبين: محمد العناني.

تأهيل إصابات: أكرم صبحي.

تأهيل إصابات: احمد موسي.