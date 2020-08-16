شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلق على تهمة تزوير عينة مسعود ويؤكد خضوع الحارس للتحقيق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علق محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدي، على تزوير أحمد مسعود، حارس ألفريق، لنتيجة مسحة كورونا الخاصة به مشيرا أن مسعود سيخضع للتحقيق اليوم ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة تحدث معى فى الساعات الماضية".

وأشار الخولى فى تصريحات تليفزيونية: "وليد العطار أبلغنى أنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا".

وكشف الخولى أن مسئولى المصرى سيجتمعون مع اتحاد الكرة اليوم لحل أزمة لقاء الإسماعيلى وأن الإدارة تمتلك كافة الأوراق والمستندات التى تفيد بأن المصرى لديه أكثر من 10 حالات كورونا".

وتابع: "الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ابلغنا بمستند يفيد بتأجيل المباراة إذا زادت الحالات لأكثر من 10 حالات".

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