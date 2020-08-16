شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلق على تهمة تزوير عينة مسعود ويؤكد خضوع الحارس للتحقيق اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
علق محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدي، على تزوير أحمد مسعود، حارس ألفريق، لنتيجة مسحة كورونا الخاصة به مشيرا أن مسعود سيخضع للتحقيق اليوم ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة تحدث معى فى الساعات الماضية".
وأشار الخولى فى تصريحات تليفزيونية: "وليد العطار أبلغنى أنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا".
وكشف الخولى أن مسئولى المصرى سيجتمعون مع اتحاد الكرة اليوم لحل أزمة لقاء الإسماعيلى وأن الإدارة تمتلك كافة الأوراق والمستندات التى تفيد بأن المصرى لديه أكثر من 10 حالات كورونا".
وتابع: "الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ابلغنا بمستند يفيد بتأجيل المباراة إذا زادت الحالات لأكثر من 10 حالات".
من ناحية آخرى أكد على الطرابيلي، أمين صندوق النادى المصري، أن هناك خطوات قبل اتجاه ألفريق البورسعيدى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.
وقال الطرابيلى فى تصريحات تليفزيونية: "نجهز مذكرة لتقديمها إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ثم التوجه إلى "فيفا" إذا لم يخرج قرار لصالحنا فى أزمة مباراة الإسماعيلي".
وأضاف: "لدينا خطاب من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يؤكد وجود 12 حالة إيجابية كورونا داخل ألفريق، وهناك لاعبين فى نفس التقرير حالتهم سلبية وإيجابية وهو ما يشير إلى وجود تناقضات كثيرة فى التقرير الخاص باتحاد الكرة".
وكشف أمين صندوق المصرى أنهم سينتظرون نتيجة المسحة القادمة لتحديد الموقف من مباراة الاتحاد السكندرى والتى من المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل مؤكدا أن ألفريق سيقوم بإجراء مسحة طبية غدًا ومن المنتظر أن تظهر النتيجة مساءً من أجل تحديد موقفنا من مواجهة الاتحاد السكندري، وهل يجوز خضوع اللاعب لمسحة طبية مرتين فى نفس اليوم".
وأضاف: "لا نمانع على الإطلاق فى لعب مباريات الدورى ولكن نعانى من ظروف استئنائية تجعلنا غير قادرين على خوض المباريات بسبب حالات كورونا".
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