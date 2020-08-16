شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مصطفى محمد عليه الجلوس على الدكة حتى يستعيد مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق يواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة قائلا "لو أنا مكان مصطفي محمد أطلب من كارتيرون الجلوس على دكة البدلاء حتي استعيد المستوي المعهود مرة أخري، وهو اللاعب الوحيد الذى تلقي عرض من أوروبا خلال الفترة الماضية".

وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية: "مصطفى محمد يبذل جهد غير طبيعي لكنه سييء الحظ، والزواج ليس له علاقة بالتأثير على مستواه".

وأشار رئيس نادى الزمالك أنه يقوم بتوفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلي مستوي إلى جانب عقود لجميع اللاعبين.

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وقال منصور: "نوفر كل شييء للاعبين الناشئين لذلك وجدنا النتيجة الآن من تألق كبير أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل وغيرهم، وهناك روح قتالية داخل الفريق".

وكشف رئيس الزمالك أنه عقد جلسة مع اللاعبين عقب مباراة الاتحاد السكندري ووضحت لهم بأن المباراة تنتهي مع صفارة الحكم وهذا ما ظهر اليوم من تسجيل الهدف فى الدقيقة الأخيرة".