شكرا لقرائتكم خبر عن الطرابيلى: المصرى سيتقدم بمذكرة للجنة التظلمات بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، أن هناك خطوات قبل اتجاه الفريق البورسعيدي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوي ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال الطرابيلي فى تصريحات تليفزيونية : "نجهز مذكرة لتقديمها إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ثم التوجه إلى "فيفا" إذا لم يخرج قرار لصالحنا فى أزمة مباراة الإسماعيلي".

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وأضاف: "لدينا خطاب من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يؤكد وجود 12 حالة إيجابية كورونا داخل الفريق، وهناك لاعبين فى نفس التقرير حالتهم سلبية وإيجابية وهو ما يشير إلى وجود تناقضات كثيرة فى التقرير الخاص باتحاد الكرة".

وكشف أمين صندوق المصرى أنهم سينتظرون نتيجة المسحة القادمة لتحديد الموقف من مباراة الاتحاد السكندري والتى من المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل مؤكدا أن الفريق سيقوم بإجراء مسحة طبية غدًا ومن المنتظر أن تظهر النتيجة مساءً من أجل تحديد موقفنا من مواجهة الاتحاد السكندري، وهل يجوز خضوع اللاعب لمسحة طبية مرتين فى نفس اليوم".

وأضاف: "لا نمانع على الإطلاق فى لعب مباريات الدوري ولكن نعاني من ظروف استئنائية تجعلنا غير قادرين على خوض المباريات بسبب حالات كورونا".