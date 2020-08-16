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صور.. استعدادات صالة العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال مونديال اليد 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إقتربت  أعمال صالة العاصمة الإدارية الجديدة من الانتهاء استعدادا لاستقبال كأس العالم 2021 لكرة اليد التى ستستضيفه مصر يناير القادم، حيث انها واحدة من أحد الصالات المستضيفة للمنافسة .

 

ووصل اليوم منتخب مصر لكرة اليد الى معسكر الغردقة ، حيث حرصت إدارة فندق المعسكر على تنظيم استقبال للاعبين بالكحول و الورود لحظة الوصول ، استعدادا لمونديال مصر 2021. 

 

 

وأعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد سلبية عينات جميع لاعبى منتخب اليد من ، بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتكول العلاجي الذى تم توقيعه الأربعاء الماضى مع أحد المستشفيات، وأوضح مؤمن صفا أنه تواصل من د. حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم وأبلغه بسلبية عينات المنتخب والجهاز الفني والإدارى، وقال صفا اخطوة جيدة قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا للمونديال المقرر إقامته يناير المقبل بمصر بعد فترة توقف، والآن نبدا الخطوة الأولي بمعسكر الغردقة الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل لمدة 6 أسابيع.

 

وأشاد صفا بالبروتكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال وبحسه الوطني في دعم منتخب اليد الذى يستعد للحدث العالمى الأبرز على الساحة بمشاركة 32 دولة من دول العالم، وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد على الإجراءات الاحترازية التى شددت عليها الدولة حرصا على سلامة الجميع من الوباء.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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