شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الزمالك ينسحب من المنازعات على لقب القرن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مجلس إدارة الزمالك قرر الإنسحاب من النزاع علي نادي القرن وإنه لا صحة لما قاله هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يستعين بخبراء أجانب بعد اعتذار محمد بيومي خبير اللوائح عن ملف الزمالك.
وأكد عمر ربيع ياسين ياسين في تصريحات تليفزيوينة : "سبب استقالة بيومي يعود لسحب مسئولي الزمالك المذكرة التي كان قد كتبها وقدمها مسئولو الزمالك لاتحاد الكرة ثم عادوا في اليوم التالي وسحبوها بأوامر من رئيس الزمالك".
وتابع: "بيومي كان قد أعد مذكرة ذكر فيها كل الأسانيد التي تقوي موقف الزمالك، ثم قام مجلس الزمالك عن طريق المدير التنفيذي بتقديم المذكرة في اتحاد الكرة إلا إن مرتضي منصور رئيس الزمالك طالب بسحب المذكرة".
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