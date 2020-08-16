شكرا لقرائتكم خبر عن بونفرير يتراجع.. الأهلى لم يخسر 2002 بسبب تعليمات سياسية.. حديثى اتفهم خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه لم ينسى جماهير النادي الأهلي ، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية أنها "كانت جماهير عظيمة تهتف لي دائما وللاعبين وكانت تساندنا بشكل متواصل".

وأشار: "مباراة الأهلي أمام إنبي والتي خسرها الأحمر عام 2002 غاب التركيز عن اللاعبين في تلك المباراة رغم أننا كنا في الصدارة طوال الموسم".

وأتم: "قولت إننا خسرنا المباراة بمشيئة آلاهية وليس بأوامر عليا سياسية وتصريحاتي تم ترجمتها بشكل خاطئ".

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