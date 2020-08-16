شكرا لقرائتكم خبر عن بونفرير يتراجع.. الأهلى لم يخسر 2002 بسبب تعليمات سياسية.. حديثى اتفهم خطأ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه لم ينسى جماهير النادي الأهلي ، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية أنها "كانت جماهير عظيمة تهتف لي دائما وللاعبين وكانت تساندنا بشكل متواصل".
وأشار: "مباراة الأهلي أمام إنبي والتي خسرها الأحمر عام 2002 غاب التركيز عن اللاعبين في تلك المباراة رغم أننا كنا في الصدارة طوال الموسم".
وأتم: "قولت إننا خسرنا المباراة بمشيئة آلاهية وليس بأوامر عليا سياسية وتصريحاتي تم ترجمتها بشكل خاطئ".
وأضاف بونفريرأن لاعبي الأهلي ليس السبب في الهزيمة أمام إنبي في الدوري الشهير 2002 وأنه كان هناك سوء توفيق كبير عانى منه اللاعبين في تلك المباراة".
وعن اللاعبين الذي لم ينساهم، أشار: "وائل جمعة هو أكثر لاعب أتذكره، كما كان هناك لاعب في وسط الملعب لديه مهارات فنية كبيرة ولاعب أخر مميز في خط الهجوم ولا أتذكر أسماءهم".
وعن توجيه اللوم لعصام الحضري بعد تلك المباراة، علق: "لا يمكن أن الوم واحد من أفضل العناصر في الفريق وقتها، وهذا لم يحدث نهائيا وربما اختلفنا في وجهات النظر".
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