محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمدشريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيعيد النقاط المخصومة من فريقه بسبب عدم خوض مواجهة الأهلي التي كان مقررًا لها في فبراير الماضي.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten الفضائية، إلى أنه رفض خوض المباراة بسبب رغبة لاعبي فريقه في "ضرب" زملائهم في الأهلي، على حد وصفه.
وقال رئيس الزمالك: "الجنايني خصم ثلاث نقاط من الزمالك وأنا سأقوم بإرجعهم من جديد، أي عقوبة بالخصم تتم بعد التحقيق بشأنها ونحن لم يتم معنا أي تحقيق".
وأكمل: "عدم التحقيق معنا يعني توجهنا إلى المحكمة الرياضية والتي ستحكم لصالحنا".
وأضاف: "لاعبو الزمالك كانوا ينون ضرب زملائهم في الأهلي خلال مباراة الدوري الماضية، ونفس النية كانت لدى المنافس، وهذا ما قلته لوزير الرياضة والجنايني".
واختتم: "كانت ستحدث مجزرة في مباراة القمة التي لم تلعب، أعرف جيدًا ما كان سيحدث وأؤكد ما أقول، كان يجب تهيئة الأجواء أولًا".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: سأعيد النقاط المخصومة من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.