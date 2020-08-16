مرتضى منصور: سأعيد النقاط المخصومة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمدشريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيعيد النقاط المخصومة من فريقه بسبب عدم خوض مواجهة الأهلي التي كان مقررًا لها في فبراير الماضي.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten الفضائية، إلى أنه رفض خوض المباراة بسبب رغبة لاعبي فريقه في "ضرب" زملائهم في الأهلي، على حد وصفه.

وقال رئيس الزمالك: "الجنايني خصم ثلاث نقاط من الزمالك وأنا سأقوم بإرجعهم من جديد، أي عقوبة بالخصم تتم بعد التحقيق بشأنها ونحن لم يتم معنا أي تحقيق".

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وأكمل: "عدم التحقيق معنا يعني توجهنا إلى المحكمة الرياضية والتي ستحكم لصالحنا".

وأضاف: "لاعبو الزمالك كانوا ينون ضرب زملائهم في الأهلي خلال مباراة الدوري الماضية، ونفس النية كانت لدى المنافس، وهذا ما قلته لوزير الرياضة والجنايني".

واختتم: "كانت ستحدث مجزرة في مباراة القمة التي لم تلعب، أعرف جيدًا ما كان سيحدث وأؤكد ما أقول، كان يجب تهيئة الأجواء أولًا".