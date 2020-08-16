مرتضى منصور: لن أقبل التفريط في ساسي مقابل جميع لاعبي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه التفريط في لاعبه فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة بأي مقابل.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten الفضائية، إلى أن الزمالك حصل على توقيع لاعبيّن خلال الفترة الماضية، ويتبقى التفاوض مع أنديتهم لحسم الصفقتين.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك: "لو طلبوا ضم فرجاني ساسي مقابل كل لاعبي بيراميدز فلن أقبل، عندما أريد ضم لاعب أطلبه إذا حدث اتفاق كان بها، إذا لم نتفق فلا مشكلة".

وأكمل: "ساسي من اللاعبين الأساسيين الملتزمين في نادي الزمالك، كل ما أريده صفقتين أو ثلاثة، تعاقدت مع اثنين منهما وحصلت على توقيعهما ويتبقى لاعب واحد فقط".

واختتم: "سنجلس مع أنديتهم خلال الفترة المقبلة وإذا حدث اتفاق ستتم الصفقة، وإذا لم نتفق فلا مشكلة".