مرتضى منصور يتحدث عن عروض الاحتراف للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

اكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض هو الوحيد بين اللاعبين من يملك عروض للاحتراف الخارجي، في ظل الجهد الذي يبذله خلال المباريات الأخيرة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة "ten": "قمنا بتهيئة مناخ صحي للاعبين، فندق على أعلى مستوى، قاعة محاضرات بداخله، وعقود محترمة مع ملاعب ناشئين مشرفة، ستؤدي لمثل هذه النتائج والأداء".

وأضاف:"مستوانا يتحسن، الأداء أمام المقاصة كان أفضل من الاتحاد والمصري، خاصة أننا نلاعب فريق يلعب كرة قدم جيدة تحت قيادة إيهاب جلال".

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واوضح"تقنية حكم الفيديو محترمة للغاية وتمنح كل فريق حقه، الروح التي لعبنا بها حتى الدقيقة 94 لم تكن متواجدة في الزمالك من قبل".

وتابع:"قلت للاعبين في محاضرة قبل المباراة أنها لن تنتهي إلا مع صافرة الحكم، وطلبت منهم عدم الاستهتار الخصم وضرورة احترامه حتى لو كان في أضعف حالاته".

وأكمل:""الناشئين دائمًا ما يريدون إثبات تواجدهم ولذلك دومًا لديهم حماس وقوة في المباريات، وهذا سيؤدي إلى تحسن أداء اللاعبين الكبار".

وأتم:"مصطفى محمد يبذل جهد غير طبيعي، ولكنه يوافق عدم توفيق لذلك يزيد من جهده ويقل تركيزه، فقط يحتاج إلى هدف وسيعود للأفضل، هو الوحيد الذي يمتلك عرضًا خارجيًا".