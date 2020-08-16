محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 15 أغسطس 2020.
"لا علاقة لها بالزمالك".. عواد يوضح تغريدته الغامضة
أمير مرتضى: اختصمنا الأهلي في قضية كهربا لأنه "المحرض"
إكرامي: لا وجود لخلافات مع الخطيب وعلاقتي به أسرية لأكثر من 40 عامًا
أمير مرتضى يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي
محمد إبراهيم يوضح موقفه من الانتقال للأهلي
كارتيرون: أوباما أصبح جاهزا.. ولدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد
إصابة ناشئ الزمالك عقب مباراة مصر للمقاصة
صلاح يلتحق بمعسكر ليفربول في النمسا
الزمالك يفوز على مصر المقاصة بهدف في الوقت القاتل
بـ17 تغريدة.. شريف إكرامي يرد على اتهامه بإغواء رمضان صبحي
مصدر بالأهلي يكشف الحالة الوحيدة التي سيعود فيها صالح جمعة لحسابات فايلر
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. صلاح يلتحق بمعسكر ليفربول.. والزمالك يفوز على المقاصة في الوقت القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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