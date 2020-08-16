إكرامي يُعلق على ملف انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى إكرامي الشحات، حارس الأهلي السابق، أن يكون له علاقة بملف رمضان صبحي وقرار مغادرته للقلعة الحمراء والانتقال إلى بيراميدز، مؤكدًا أن اللاعب هو صاحب القرار.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة "دي ام سي":" سأتحدث عن ما يخصني بشأن موضوع رمضان صبحي، فهناك حملة شرسة ضد عائلتي، فأنا ليس لي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي ولكن هناك من يهاجمني وهو لا يعلم تاريخي".

وأضاف، أن "السوشيال ميديا" تحرك مجالس ادارت في الأندية وأحيانا تحرك دول،وما يدير تلك الصفحات هم اولاد صغار ويكتبون حسب أهوائهم الشخصية كما أن هناك لجان إلكترونية توحه الرأي العام".

وتابع:" قضيت 50 عاما داخل الأهلي كلاعب ومدرب فلم يصدر مني أي مشكلة أنا وأولادي، والآن اتهاجم رغم أنني ليس لي علاقة بالموضوع".

وأوضح، أنه قبل 4 أعوام حين كان يرغب رمضان في الاحتراف لم أتدخل في هذا الأمر خلال مفاوضاته مع الأهلي، وأيضا تكرر الأمر في ظل رغبة الأهلي قبل عامين لاعادته فلم يتحدث معي أي مسؤول بشأن هذا الملف.

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وشدد إكرامي على أنه ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بتعاقدات رمضان صبحي، مشيرا إلى أن اللاعب دائما يتخذ القرارات دون الرجوع له".

وأكمل:"كل ما يقال في الإعلام غير صحيح وليس لي علاقة ببيانات الأهلي التي صدرت، وبحسب معلوماتي فأن رمضان ابلغ النادي برغبته في الرحيل".

واستطرد:" اوجه كلامي لهؤلاء الأولاء الذين لا يعرفون تاريخ اكرامي، أسالوا اهليكم فهم لم يكملوا تربيتكم على أكمل وجه".

وواصل:" رمضان لم يكن على قوة النادي الأهلي اثناء تصوير الاعلان الذي يتحدثون عنه، فانا ليس لي علاقة بالأمر لانه شخصي ".

وأتم:" لا أعلم أي شيء عن تغريدات ابني شريف اكرامي وارسلت لي عبر الهاتف منذ قليل، وهناك أمور داخل النادي الأهلي احيانا تكون اكبر منا- اتحدى اي مسؤول انه يكون اتصل بي بشأن ملف رمضان صبحي".