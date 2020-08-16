أمير مرتضى: اختصمنا الأهلي في قضية كهربا لأنه "المحرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن النادي اختصم الأهلي في قضية محمود عبدالمنعم كهربا لأن الأحمر كان المحرض على رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن أمس الجمعة بتوقيع غرامة مالية قدرها 2 مليون دولار ضد كهربا بعد قرار رحيله عن الزمالك في الصيف الماضي دون موافقة القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "كهربا قدّم شكوى ضد الزمالك وقال إنه لم يوقع العقود، لكن اتحاد الكرة رفض الشكوى وأكد أن الزمالك لديه حق وأن الإجرائات قانونية وسليمة".

وأضاف: "يجب التذكير بأن اللاعب قدم الشكوى عندما كان لاعبا في الزمالك، وهو ما يظهر مدى احترافية النادي في التعامل، حيث لم يكن لدينا أي غضاضة أو مشكلة تجاه اللاعب".

وتابع: "في المرحلة الثانية، هرب اللاعب فجأة من النادي وانقطع عن التدريبات وأعلن فسخ عقده من طرف واحد، لينتقل إلى نادي أفيس البرتغالي".

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وأكمل: "قدّم الزمالك شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد هروب اللاعب وإضراره بمصالح النادي، لأن عقوده كانت ممتدة لأربعة مواسم وكانت لدينا كل المستندات التي تؤكد ذلك".

وأكد: "اختصمنا الأهلي في القضية لأننا نعلم أنه المحرض على رحيل اللاعب، وهو الذي استفاد من ذلك الأمر، وقلنا ذلك قبل انتقاله للأهلي، حيث كان لدينا 4 أطرف في النزاع، الزمالك صاحب الشكوى، وأفيس الذي كان يعتبر كوبري (وسيط الصفقة للحصول على خدمات كهربا)، والأهلي الذي تعاقد مع اللاعب، ثم اللاعب نفسه".

وأوضح: "تم توقيع عقوبة على الأطراف بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تم الحكم للزمالك صاحب الشكوى بتعويض مادي، مع إيقاف اللاعب ست شهور حال عدم سداد الغرامة، وعُوقب أفيس أيضا بدفع نصف الغرامة لأنه كان طرفا في الكوبري، وإذا لم يسددها اللاعب سيتم معاقبة النادي البرتغالي بحرمانه من التعاقدات في ثلاث فترات قيد".

وشدّد: "إذا تقدم باستئناف سيتم وقف العقوبة حتى يتم الفصل بها في المحكمة الرياضية، وفي هذه الحالة سنعرض طلباتنا مرة أخرى".

وأتم قائلا: "الطرف الثالث في المعادلة هو الأهلي، البعض يزعم أن الأهلي لم يتضرر، لكن كيف يُقال أنه ليس له دخل بالموضوع؟، إذا لم يسدد اللاعب الغرامة سيتم إيقافه وبالتالي سيتضرر الأهلي، خاصةً أنه النادي الذي استفاد من اللاعب بعد هروبه ولن يشارك اللاعب معه إلا بعد دفع الغرامة، وبالتالي قد يضطر النادي لدفع الغرامة التي وُقعت على لاعبه".