أمير مرتضى يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن النادي خاطب رسميا نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي لضم رمضان صبحي بعد نهاية إعارته للأهلي، مشيرا إلى حزنه لما يتعرض له اللاعب في الفترة الحالية.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "لم نحسم انضمام رمضان صبحي للزمالك من عدمه حتى الآن، لكن يبقى لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "حزين لما يتعرض له رمضان صبحي من هجوم خلال الـ48 ساعة الأخيرة لمجرد أنه يبحث عن تدعيم مستقبله، فجأة تحوّل إلى لاعب صغير بلا خبرة وفشل في الاحتراف".

وتابع: "مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن من قبل أنه أرسل عرضا لهدرسفيلد للاستفسار عن ضم اللاعب لأسباب تخصنا نحن، لكننا لم نتحدث مع اللاعب، ونبحث الأمر حاليا".

وأكمل: "مرتضى منصور أوصى بإرسال عرض إلى النادي الإنجليزي، رمضان ليس قريبا أو بعيدا عن الزمالك، وكانت المفاوضات مع النادي الإنجليزي وليس اللاعب".

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وأوضح: "قلت سابقا أنني أتمنى التعاقد مع رمضان صبحي، لكن الأهلي ليس طرفا في الأمر لأن اللاعب ليس ملكا للأحمر، وسيكون إضافة لأي فريق يتواجد به".

وعن مدى تمتع الزمالك بالقوة الشرائية لتمويل الصفقة، أكد أمير مرتضى: "الأهلي اشترى حسين الشحات بـ5.5 مليون دولار، فما المانع من شراء رمضان صبحي بهذا المبلغ؟".

وواصل: "الزمالك ناد غني، عندما رغب في ضم لاعب من الأهلي فعل ذلك وكان أول ناد يقوم بهذا الأمر، لأن هناك رئيس نادي قوي، وهناك حسابات أخرى ننظر لها".

وأتم أمير مرتضى قائلا: "نستفسر من الأندية عن اللاعبين كما فعلنا سابقا مع أشرف بنشرقي مع الهلال السعودي، ولو رئيس نادي الزمالك يرغب في ضم رمضان صبحي سينجح في ذلك".

يذكر أن الأهلي أعلن خروج رمضان صبحي من حسابات الفريق، مؤكدا أن اللاعب أعلن رسميا رغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.