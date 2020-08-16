وائل القباني: "المادة تحكم".. والاهلي استفاد من رمضان صبحي

يرى وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، أن المادة أصبحت هي المتحكم الأول في كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.
وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناةصدى البلد : "الاستفادة بين الاهلي ورمضان صبحي كانت متبادلة، كلاهما استفاد من الأخر.
واردف: ماحدث بين رمضان والاهلي حدث قبل ذلك معالتوأم قبل رحيلهما لنادي الزمالك.
واتم كلماته: المادة اصبحت المتحكم الأول الأن في الكرة، عكس قبل ذلك، كانت هواية.
وأعلن النادي الاهلي في بيان رسمي فشل مفاوضاته بشأن التعاقد مع رمضان صبحي، مشيراً أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال لنادي بيراميدز.
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