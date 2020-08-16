علق محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، على تزوير أحمد مسعود، حارس الفريق، لنتيجة مسحة على تزوير أحمد مسعود، حارس الفريق، لنتيجة مسحة كورونا الخاصة به. وأكد محمد الخولي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مسعود سيخضع للتحقيق اليوم ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تحدث معي في الساعات الماضية". معي في الساعات الماضية". وأشار: "وليد العطار أبلغني أنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا". كما أضاف محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، Advertisements ان مسئولي المصري سيجتمعون مع اتحاد الكرة لحل أزمة لقاء الإسماعيلي. ان مسئولي المصري سيجتمعون مع اتحاد الكرة لحل أزمة لقاء الإسماعيلي. وأكد محمد الخولي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نمتلك كافة الأوراق والمستندات التي تفيد بأن المصري لديه أكثر من 10 حالات كورونا". وتابع: "الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ابلغنا بمستند يفيد بتأجيل المباراة اذا زادت الحالات لأكثر من 10 حالات".

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كانت هذه تفاصيل خبر المصري يعلق على اتهام تزوير عينة أحمد مسعود ويؤكد خضوعه للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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