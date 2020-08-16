اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، حكام مباراة بيراميدز وطلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الـ19 من بطولة الدوري. الجولة الـ19 من بطولة الدوري. وجاءت اختيارات الحكام على النحو التالي محمد معروف حكم ساحة تحسين ابو السادات وأسامة عبد اللطيف مساعدين محمد طارق حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو محمد أبو خاطر مساعد حكم فيديو. اللطيف مساعدين محمد طارق حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو محمد أبو خاطر مساعد حكم فيديو. ويحتل نادي بيراميدز المركز الثالث بترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

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