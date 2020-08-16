بالمستندات.. الأهلي لم يتأخر في طلب مد إعارة رمضان صبحي

نفى الإعلامي عمر ربيع ياسين، كل ما تردد بشأن أنباء تأخر النادي الأهلي في إنهاء المفاوضات مع رمضان صبحي.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كل ذلك الكلام غيرصحيح والأهلي حاول مد إعارة اللاعب مبكرًا ليستيطع اللاعب استكمال الموسم مع الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا".

وكشف عمر ربيع ياسين عبر الهواء بالمستندات أن الأهلي عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات، خاطب هيدرسفيلد في مايو الماضي، من أجل مد إعارة اللاعب، لكن هيدرسفيلد رفض مد الاعارة وطلب من الأهلي الانتظار.

كما قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن شركة البطاطس الراعية للنادي الاهلي، طلبت من

رمضان صبحي قبل تصوير الإعلان التوقيع علي إقرار أنه لاعب في الأهلي.وأوضح عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الشركة قامت بذلك بسبب تخوفها من من رحيل اللاعب قبل عرض الاعلان".وشدد: "الشركة تطالب رمضان في الوقت الحالي برد المقابل النادي الذي حصل عليه وذلك بسبب اضطرارها لإلغاء الإعلان وتصوير إعلان أخر مع لاعب أخر بعد رحيل رمضان عن صفوف الأهلي".