أكد وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك كسب الرهان على الناشئين في مباراة اليوم.
وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك اعتمد على الناشئين وراهنعليهم وكسب الرهان في مباراة اليوم بعد تألق اسامة فيصل وحسام اشرف".
وأكمل: "حسام اشرف وأسامة فيصل لديهما شخصية الزمالك وقليل جدا ما تجد شخصية الزمالك فياللاعبين ولكن هذه الظاهرة حدثت معهم". وأضاف: "أخشى من المبالغة في الإشادة بحسام أشرف وأسامة فيصل حتى لا يتأثرا بالسلب".
وأتم: "مصطفى محمد موقعش لكنه مضغوط، ينقصه الهدوء وانا كمدرب سأشركه في بعض الوقت وليس بشكل أساسي، ونفس التجربة تكررت مع اوباما في الموسم الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر وائل القباني : الناشئون يملكون شخصية الزمالك.. ومصطفى محمد "مضغوط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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