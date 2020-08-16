وائل القباني : الناشئون يملكون شخصية الزمالك.. ومصطفى محمد "مضغوط"

أكد وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك كسب الرهان على الناشئين في مباراة اليوم.

وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك اعتمد على الناشئين وراهن

عليهم وكسب الرهان في مباراة اليوم بعد تألق اسامة فيصل وحسام اشرف".

وأكمل: "حسام اشرف وأسامة فيصل لديهما شخصية الزمالك وقليل جدا ما تجد شخصية الزمالك في

اللاعبين ولكن هذه الظاهرة حدثت معهم". وأضاف: "أخشى من المبالغة في الإشادة بحسام أشرف وأسامة فيصل حتى لا يتأثرا بالسلب".

وأتم: "مصطفى محمد موقعش لكنه مضغوط، ينقصه الهدوء وانا كمدرب سأشركه في بعض الوقت وليس بشكل أساسي، ونفس التجربة تكررت مع اوباما في الموسم الماضي".