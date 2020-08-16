جو بونفرير : الأهلي لم يخسر دوري 2002 بسبب تعليمات سياسية

قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه لم ينسى جماهير النادي الأهلي.

وأكد بونفرير في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي

يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كانت جماهير عظيمة تهتف لي دائما وللاعبين وكانت تساندنا بشكل متواصل".

وأشار: "مباراة الأهلي أمام إنبي والتي خسرها الأحمر غاب التركيز عن اللاعبين في تلك المباراة رغم أننا كنا في

الصدارة طوال الموسم".

وأتم: "قولت إننا خسرنا المباراة بمشيئة الاهية وليس بأوامر عليا سياسية وتصريحاتي تم ترجمتها بشكل خاطئ".

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كما قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي ليسوا السبب في الهزيمة أمام إنبي في الدوري الشهير 2002.

وأكد بونفرير في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي

يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك سوء توفيق كبير عانى منها اللاعبين في تلك المباراة".

وعن اللاعبين الذي لم ينساهم، أشار: "وائل جمعة هو أكثر لاعب أتذكره، كما كان هناك لاعب في وسط الملعب لديه مهارات فنية كبيرة ولاعب أخر مميز في خط الهجوم ولا أتذكر أسماءهم".

وعن توجيه اللوم لعصام الحضري بعد تلك المباراة، علق: "لا يمكن أن الوم واحد من أفضل العناصر في الفريق وقتها، وهذا لم يحدث نهائيا وربما اختلفنا في وجهات النظر".