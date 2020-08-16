هيدرسفيلد يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي لهذا السبب

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات نادي بيراميدز مع مسئولي هيدرسفيلد الإنجليزي وقال عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هيدرسفيلد رفض عرض نادي برياميدز من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بسبب ضعف القيمة المالية". رفض عرض نادي برياميدز من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بسبب ضعف القيمة المالية". وتابع: "عرض نادي بيراميدز قيمته 3 مليون و250 ألف جنيه استريلني، ونادي هيدرسفيلد رفض العرض". جنيه استريلني، ونادي هيدرسفيلد رفض العرض". وأوضح: "هيدرسفيلد رد على بيراميدز أنه لن يبيع رمضان صبحي بنفس العرض الذي قدمه النادي الأهلي، وذلك لأنه راعى في عرضه مع الأهلي إعارة اللاعب موسم ونصف وتحمل راتب رمضان في تلك المدة".

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