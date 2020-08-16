فرج عامر يكشف موقف التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري موقفه من التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر ثنائي النادي الأهلي. وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أهدرنا فوز كبير أمام المقاولون العرب، قدمنا مباراة جيدة جدا". وأكمل: "الفترة المقبلة ستكون افضل مازال امامنا وقت لتحسين النتائج". : "أهدرنا فوز كبير أمام المقاولون العرب، قدمنا مباراة جيدة جدا". وأكمل: "الفترة المقبلة ستكون افضل مازال امامنا وقت لتحسين النتائج". وأضاف: "من صعب شراء صلاح محسن أو ناصر ماهر بشكل نهائي هم من العناصر الاساسية للفريق وسعداء بالتواجد في سموحة ولكن القرار في النهاية للاعبين والأهلي". وأتم: "ناصر ماهر تربطه علاقة قوية بحمادة صدقي مدرب الفريق، لكن أي لاعب يخرج عن النص سيعاقب مهما كانت قيمته الفنية". محسن أو ناصر ماهر بشكل نهائي هم من العناصر الاساسية للفريق وسعداء بالتواجد في سموحة ولكن القرار في النهاية للاعبين والأهلي". وأتم: "ناصر ماهر تربطه علاقة قوية بحمادة صدقي مدرب الفريق، لكن أي لاعب يخرج عن النص سيعاقب مهما كانت قيمته الفنية".

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