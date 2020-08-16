مرتضي منصور: رمضان صبحي سيلعب في الإمارات أو السعودية

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن من حق القلعة البيضاء التقدم بعرض لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لشراء رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أعتقد أن رمضان صبحي سوف ينتقل إلى نادي إماراتي أو سعوديوليس بيراميدز، ومن حق الزمالك التفاوض لشراء اللاعب".
وأضاف: "قمنا بتقديم عرض ومن الممكن أن نكون قدمناه للمغالاة على الأهلي وليس لشراء اللاعب".
واعلن النادي الاهلي فشل مفاوضاته مع هدرسفيلد الانجليزي بشان التعاقد مع رمضان صبحي.
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