مدرب المقاصة: كنا نستحق الخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك

أبدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، “إيهاب جلال”، رضاه التام على أداء لاعبيه، رغم الخسارة من الزمالك بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، على استاد القاهرة في إطار الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري العام المصري.

وأضاف إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورتس 1:” سعيد بالأداء، ولكن حزين على النتيجة، ولكن هذه ضريبة اهدار الفرص “.

وأكمل:” قدمنا شوط الأول متميز، ولكن الشوط الثاني شهد تراجع دفاعي مقارنة بالشوط الأول”.

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وأتم:” نادي الزمالك قد أداء جيد، مثل فريق المقاصة، وكنا نستحق التعادل”.

وانتزع فريق الزمالك ثلاثة نقاط ثمينة من نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري الممتاز.

وسجل هدف الزمالك، مهاجمه الشاب حسام أشرف في الدقيقة 90+3 ، لينجح في خطف ثلاث نقاط ثمينة للأبيض لترفع رصيده للنقطة 38 يحتل بها المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 53.

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