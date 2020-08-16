الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق أمام مصر المقاصة

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تفاصيل إصابة “حسام عبد المجيد” مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عقب لقاء مصر للمقاصة مساء اليوم.
وقال أسامة في تصريحات عبر قناة الزمالك :”محمد حسن شعر في نهاية التسخين بآلالام في العضلة الخلفية وخضع لاختبار وكان جاهز وعندما بدأ اللقاء شعر بآلالام فوقمنا بتبديله لعدم المجازفة به”.
وتابع :”بعد نهاية اللقاء حرص كارتيرون على إقامة تدريبات للاعبين الذين لم يشاركوا وسقط حسام عبد المجيد بسبب وجود مياه كثيرة وتعرض للزحلقة على ظهره لكنه بخير”.
وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.
وانتزع فريق الزمالك ثلاثة نقاط ثمينة من نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري الممتاز.
سجل هدف الزمالك، مهاجمه الشاب حسام أشرف في الدقيقة 90+3 ، لينجح في خطف ثلاث نقاط ثمينة للأبيض لترفع رصيده للنقطة 38 يحتل بها المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 53.
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