جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد الجولة 25 “جوميز يواصل التحدي”

رفع المهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” رصيد أهدافه لـ 20 بفضل ثنائيته أمام العدالة ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي، بعد عصر أمس السبت، ليتجاوز مهاجم النصر “عبد الرزاق حمدالله” لمدة ساعة تقريبًا، حيث تمكن النجم المغربي من تسجيل هدف فوز فريقه على الوحدة، ليُشارك جوميز صدارة هدافي المسابقة.

واحتدم الصراع على لقب هداف الدوري السعودي بين العديد من اللاعبين المتميزين في بداية الموسم، حتى آلت المنافسة بين “عبد الرزاق حمدالله” والفرنسي “بافيتيمبي جوميز” قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، مع عودة مميزة من السوري “عمر السومة” الذي يحتل المركز الثالث.

ويسعى الهداف المغربي نجم نادي النصر “عبد الرزاق حمدالله” للاحتفاظ بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بعد أن توج به بفارق مريح من الأهداف في موسم 2019/2018.

وشهدت الجولات الأولى من الموسم الحالي 2020/2019، تألق غير عادي من الثنائي البرازيلي “كارلوس إدواردو ورومارينيو” في تصدر لائحة هدافي الدوري السعودي.

لكن كل شيء تغير في نهاية النصف الأول من الموسم ومع بداية النصف الثاني بعدما استعادة حمدالله كامل لياقته البدنية ووضع كامل تركيزه مع النصر بعد اعتزاله الدولي، ليدخل في صراع شرس أمام جوميز الذي تحسن مردوده بعد انتهاء دوري أبطال آسيا، ويبدو أن صراعهما سيمتد حتى الجولة الأخيرة.

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