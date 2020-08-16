نتائج مباريات اليوم السبت 15-8-2020، ليون يصعق السيتي ويتأهل لمواجهة الوحش البافاري!

إلتقي مانشستر سيتي وليون في قمة مباريات اليوم السبت 15-8-2020، على ملعب خوسيه آلفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في آخر مواجهات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020/2019.
وخسر السيتي بنتيجة 1/3 ليصعد أولمبيك ليون لمواجهة الوحش البافاري “بايرن ميونخ” في الدور نصف النهائي، بعد أن تمكن بايرن من الفوز على برشلونة بنتيجة كاسحة قوامها 8 أهداف مقابل هدفين ليلة أمس الجمعة على ملعب النور التابع لنادي بنفيكا.
وأقيمت ضمن مباريات اليوم، الجولة الرابعة من الدوري الاسكتلندي بأربع مواجهات مع تأجيل لقاء سيلتك جلاسكو وأبردين، التي كان مقررًا لها على ملعب سيلتيك بارك.
كما لعُبت خمس مباريات ضمن الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز، من ضمنها لقاء قمة بين روستوف وزينيت سان بطرسبيرج انتهى بفوز الأخير خارج قواعده بهدفين دون رد، بالاضافة إلى لقاء آخر بين لوكوموتيف موسكو وكراسنودار.
واستكملت مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي، بفوز صعب لفريق النصر على الوحدة بهدف عبد الرزاق حمدالله، بينما اكتسح الهلال مضيفه العدالة في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية برباعية نظيفة.
وفي تونس انتهت مباراة القمة بين النجم الساحلي والترجي الرياضي بالتعادل 1/1 لحساب الجولة 20 من منافسات الرابطة المحترفة الأولى.
وتأجلت مباراة بين الرجاء الرياضي وسريع وادي زم في الدوري المغربي، بينما ستقام ثلاث مباريات أخرى لحساب الجولة 22، لعل أبرزهم بين نهضة بركان ومولودية وجدة في ديربي شرق المملكة المغربية.
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|
المباراة ????
|
النتيجة ????
|
المسابقة ????
|
مانشستر سيتي – ليون
|
3/1 (الملخص)
|
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
|
جريميو – كورينثيانز
|
0/0″
|
الدوري البرازيلي الجولة 3
|
كوريتيبا – فلامينجو
|
0/0″
|
الدوري البرازيلي الجولة 3
|
روس كاونتي – دندي يونايتد
|
2/1
|
الدوري الاسكتلندي الجولة 4
|
كيلمارنوك – سانت جونستون
|
2/1
|
الدوري الاسكتلندي الجولة 4
|
هاميلتون أكاديميكال – سانت ميرين
|
1/0
|
الدوري الاسكتلندي الجولة 4
|
هيبرنيان – ماذرويل
|
0/0
|
الدوري الاسكتلندي الجولة 4
|
روبن كازان – أورال يكاترينبورج
|
1/1
|
الدوري الروسي الجولة 2
|
دينامو موسكو – روتور فولجوجراد
|
0/0
|
الدوري الروسي الجولة 2
|
سيسكا موسكو – تامبوف
|
1/2
|
الدوري الروسي الجولة 2
|
لوكوموتيف موسكو – كراسنودار
|
0/1
|
الدوري الروسي الجولة 2
|
روستوف – زينيت سان بطرسبيرج
|
2/0
|
الدوري الروسي الجولة 2
|
العدالة – الهلال
|
4/0 (الملخص)
|
الدوري السعودي الجولة 25
|
الفيصلي – الأهلي
|
0/2
|
الدوري السعودي الجولة 25
|
التعاون – ضمك
|
2/0
|
الدوري السعودي الجولة 25
|
النصر – الوحدة
|0/1
|
الدوري السعودي الجولة 25
|
النجم الساحلي – الترجي
|
1/1
|
الدوري التونسي الجولة 20
|
حمام الأنف – اتحاد بن قردان
|
2/1
|
الدوري التونسي الجولة 20
|
أولمبيك آسفي – يوسفية برشيد
|0/1
|
الدوري المغربي الجولة 22
|
المغرب التطواني – حسنية أكادير
|
2/1
|
الدوري المغربي الجولة 22
|
نهضة بركان – مولودية وجدة
|
0/1″
|
الدوري المغربي الجولة 22
|
الزمالك – مصر المقاصة
|0/1 (الملخص)
|
الدوري المصري الجولة 19
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم السبت 15-8-2020، ليون يصعق السيتي ويتأهل لمواجهة الوحش البافاري! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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