نتائج مباريات اليوم السبت 15-8-2020، ليون يصعق السيتي ويتأهل لمواجهة الوحش البافاري!

إلتقي مانشستر سيتي وليون في قمة مباريات اليوم السبت 15-8-2020، على ملعب خوسيه آلفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في آخر مواجهات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020/2019.

وخسر السيتي بنتيجة 1/3 ليصعد أولمبيك ليون لمواجهة الوحش البافاري “بايرن ميونخ” في الدور نصف النهائي، بعد أن تمكن بايرن من الفوز على برشلونة بنتيجة كاسحة قوامها 8 أهداف مقابل هدفين ليلة أمس الجمعة على ملعب النور التابع لنادي بنفيكا.

وأقيمت ضمن مباريات اليوم، الجولة الرابعة من الدوري الاسكتلندي بأربع مواجهات مع تأجيل لقاء سيلتك جلاسكو وأبردين، التي كان مقررًا لها على ملعب سيلتيك بارك.

كما لعُبت خمس مباريات ضمن الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز، من ضمنها لقاء قمة بين روستوف وزينيت سان بطرسبيرج انتهى بفوز الأخير خارج قواعده بهدفين دون رد، بالاضافة إلى لقاء آخر بين لوكوموتيف موسكو وكراسنودار.

واستكملت مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي، بفوز صعب لفريق النصر على الوحدة بهدف عبد الرزاق حمدالله، بينما اكتسح الهلال مضيفه العدالة في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية برباعية نظيفة.

وفي تونس انتهت مباراة القمة بين النجم الساحلي والترجي الرياضي بالتعادل 1/1 لحساب الجولة 20 من منافسات الرابطة المحترفة الأولى.

وتأجلت مباراة بين الرجاء الرياضي وسريع وادي زم في الدوري المغربي، بينما ستقام ثلاث مباريات أخرى لحساب الجولة 22، لعل أبرزهم بين نهضة بركان ومولودية وجدة في ديربي شرق المملكة المغربية.

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