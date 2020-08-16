ملخص مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا “السيتي لا يتعلم الدرس أبدًا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “مانشستر سيتي وليون” في قمة مباريات اليوم السبت 15-8-2020، بختام الدور ربع النهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

نقلت مباراة “مانشستر سيتي وليون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما نقلت على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

وانطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

وفجر أولمبيك ليون مفاجأة جديدة من مفاجآته هذا الصيف، فبعد إقصاء يوفنتوس في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي، تمكن من الإطاحة بمانشستر سيتي من مباراة ربع النهائي بنتيجة 1/3 مساء اليوم السبت.

وأنهى ليون الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف أحرزه “كورنيه” بمتابعة لكرة قطعت من إيكامبي على حافة منطقة مانشستر سيتي، مستغلاً خروج خاطيء من حارس المرمى البرازيلي “إيدرسون”.

وشهدت الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء تألق غير عادي من حارس مرمى ليون “أنتوني لوبيز” في إبعاد تسديدتين من البلجيكي كيفين دي بروينه، وتسديدة من رحيم سترلينج، وأخرى من رودري.

وواصل الحارس أنتوني لوبيز تألقه الكبير خلال الشوط الثاني بالتصدي لثلاث فرص محققة، إلا أن شباكه تلقت هدف بتصويبة جميلة من كيفين دي بروينه في الدقيقة 69 بباطن القدم اليمنى بعد تلقيه عرضية من رحيم سترلينج.

وفي الدقيقة 73 أنقذ أنتوني لوبيز تصويبة صعبة من “جابرييل جيسوس”، وما هي سوى 6 دقائق فقط وأحرز البديل السريع “موسى ديمبيلي” هدف تقدم ليون على عكس سير اللعب، حيث بسط السيتي سيطرته بالطول والعرض على المباراة قبل وبعد هدف دي بروينه.

Advertisements

وجاء الهدف بعد تمريرة من الجزائري حسام عوار وضعت موسى ديمبيلي وجهًا لوجه أمام الحارس إيدرسون الذي تعجل في الخروج من مرماه من جديد، ليسهل مأمورية التسجيل على الهداف الواعد.

وكاد مانشستر سيتي ينجح في تسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 85 عندما أهدى الجزائري “رياض محرز” كرة على طبق من فضة أمام رحيم سترلينج داخل منطقة الستة ياردات، ليطيح بها فوق العارضة والمرمى خال تمامًا أمامه!!.

وبعد دقيقة واحدة من فرصة سترلينج، أضاف أولمبيك ليون الهدف الثالث عن طريق موسى ديمبيلي الذي تابع تسديدة ضعيفة سقطت بشكل غريب من يد إيدرسون، ليقتل المباراة تمامًا!.

هكذا ودع مانشستر سيتي بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأولى، بعدما كان أحد المرشحين الأوائل بسبب فوزه على عملاق البطولة “ريال مدريد” الإسباني في دور الـ16، بعدما انتصر عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-1) و(3-1) على الترتيب.

وتأهل ليون إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه منذ عام 2010، عندما خرج على يد بايرن ميونخ الذي خسر اللقب آنذاك في ملعب سانتياجو برنابيو أمام الإنتر مورينيو.

مانشستر سيتي 1-3 ليون

ملعب خوسيه الفالادي (لشبونة – البرتغال)

دوري أبطال أوروبا (دور 8 – ربع النهائي)

انتهت

بث مباشر مانشستر سيتي وليون لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأحداث مباراة مانشستر سيتي وليون في آخر مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 المقامة على هيئة مباريات إقصائية في البرتغال.

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 ..

???? متابعة ممتعة إن شاء الله..

♻️ من فضلك قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل وأحداث اللقاء “ريفريش”.

???? الفائز سيتأهل لمواجهة بايرن ميونخ المتوحش، الذي دهس على كرامة برشلونة ليلة أمس وهزمه بنتيجة تاريخية قوامها ثمانية أهداف لهدفين.

???? ⬜️ تشكيلة مانشستر سيتي: إديرسون – لابورت – جارسيا – كانسيلو – ووكر – رودري – جوندوجان – فيرناندينيو – دي بروينه – رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس.

⬛️ ⬜️ تشكيلة أولمبيك ليون: أنتوني لوبيز – مارسيلو – مارسال – ديناير – ليو دوبوا – كاكوريه – برونو – حسام عوار – كورنيه – إيكامبي – ممفيس ديباي.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..

3″ مانشستر سيتي في انطلاقة قوية للمباراة بهجوم كاسح بقيادة رحيم سترلينج، مع تقدم الظهيرين ووكر وكانسيلو..

5″ ليون يلعب على المرتدات بشكل واضح ويستغل الاندفاع الكبير للاعبي السيتي

12″ ???? بطاقة صفراء للاعب ليون “ليو دوبوا”

15″ بعد أول ربع ساعة من اللقاء.. تسديدة من رحيم سترلينج في أحضان الحارس لوبيز، وتسديدة أخرى من ليون يمسك بها الحارس إيدرسون.

16″ الضغط كبير من لاعبي ليون في منتصف ملعب السيتي، يحاولون ألا يسمحوا لهم بتطبيق خطة الاستحواذ، سنرى كيف سيتصرف جوارديولا مع هذا الضغط الفرنسي القوي، وسببه خطة لعب المدرب رودي جارسيا بالاعتماد علي 5 لاعبين في الوسط.

24″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول…ليون يتقدم بالهدف الأول .. يا لها من بداية رائعة للفرنسيين!

24″ خروج خاطيء من حارس المرمى إيدرسون لمنع إيكامبي من الإنفراد به، لترتد الكرة إلى “كورنيه” الذي تابعها بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى في الزاوية اليمنى لمرمى السيتي..

25″ ???? الحكم يراجع الهدف بتقينة الفار، ويتأكد من عدم تسلل إيكامبي في الهجمة المرتدة عند حصوله على التمريرة الطولية في ظهر المدافع الإسباني الشاب “إيريك جارسيا”.

25″ ✅ هدف صحيح..

25″ هل أخطأ جوارديولا بإشراك جارسيا في التشكيل الأساسي؟ خاصةً أنه يستعد للرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي بسبب قلة مشاركاته.

27″ السيتي يحاول تدارك أموره بتنظيم هجمة من على الرواق الأيسر بقيادة كانسيلو..

28″ ???? بوووووووووم…ركلة حرة مباشرة ينفذها كيفين دي بروينه من على الرواق الأيسر لعبها مباشرة في المرمى، ليتصدى لها الحارس أنتوني لوبيز ويبعدها بقبضة اليد خارج المنطقة .. التصويبة كانت قوية جدًا، لكن الحارس يقظ.

29″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط مانشستر سيتي “فيرناندينيو” بعدما عرقل حسام عوار في منتصف ملعب السيتي، بالتحديد من على بُعد 35 ياردة من المرمى.

29″ الركلة الحرة تنفذ بشكل سيء بتمريرها لأحد لاعبي ليون داخل المنطقة لتشتت من كايل ووكر.

31″ أووووووووه…حارس ليون أنتوني لوبيز ينقذ الموقف على مرحلتين بعد كرة عرضية صعبة من الجهة اليسرى التي دائمًا ما يشن منها السيتي هجومه…

31″ كانت عرضية مذهلة من كانسيلو الحارس أبعدها بكف اليد بصعوبة لترتد أمام جابرييل جيسوس الذي فشل في متابعتها بتسديدها في جسد المدافع.

33″ ???? اللعب توقف الآن بعد تدخل قوي من فيرناندينيو على حسام عوار .. يبدو أن فيرناندينيو لم يكمل هذا اللقاء، جوارديولا سيقوم باخراجه خوفًا من الطرد.

38″ ???? بووووووووووووووم…..بنفس الشكل الذي سدد به دي بروينه في الدقيقة 28، يعود ويكرر نفس التسديدة من ركلة حرة مباشرة على الرواق الأيسر، والحارس لوبيز يُبعدها بقبضة اليد من جديد.. photo copy للعبة السابقة من النجم البلجيكي.

42″ ???? أووووووووووووووه…فرصة سانحة للتسجيل أمام مانشستر سيتي، يهدرها لاعب الوسط الاسباني “رودري”.

42″ الهجمة بدأت من كايل ووكر عندما وضع كرة بينية ضرب بها مصيدة التسلل نحو سترلينج في الجهة اليمنى، ليراوغ سترلينج المدافع بشكل جميل، ويخرجه من اللعبة على خط الراية الركنية، ويمرر عرضية داخل المنطقة نحو رودري الذي سدد بلمسة واحدة ضعيفة جدًا في يد حارس المرمى أنتوني لوبيز.

44″ إيريك جارسيا يحول ركنية على القائم القريب برأسية سيئة خارج مرمى ليون ..

45″ ???? ماااااااااااااذا أضعت يا رحيم؟؟؟؟؟ الدولي الانجليزي تلقى تمريرة بوجه القدم مذهلة من رودري أو جوندوجان (الإعادة لم تظهر مَن كان صاحب التمريرة) داخل منطقة الجزاء، بدلاً من تسديدها بلمسة واحدة، فضل تسلمها ومن ثم تسديدها، ليمنح فرصة للمدافع باللحاق به وإخراج الكرة إلى ركنية..

45″ دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع…

45″ الحكم لم يوقف اللعب للراحة أبدًا..

45+1″ صافرة نهاية الشوط الأول .. استحواذ وسيطرة من مانشستر سيتي ، ونجاعة وذكاء من قاهر يوفنتوس “ليون”.

الشوط الثاني

رياض محرز يجري عمليات الإحماء تحضيرًا للمشاركة في الشوط الثاني..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني .. ليون ينتقل إلى الجهة اليسرى، والسيتي إلى الجهة اليمنى.

46″ محاولة مبكرة من مهاجم ليون “إيكامبي” ليحصل على ركلة ركنية ، ينفذها ديباي على القائم القريب سيئة لتشتت..

50″ ركلة حرة مباشرة من على بُعد 30 ياردة من مرمى السيتي.. ممفيس ديباي ينفذها بتسديدة قوية ترتطم في الحائط البشري.

56″ ???? أخيرًا جوارديولا يُجري أول تغييراته، بسحب فيرناندينيو والدفع بالجناح الدولي الجزائري “رياض محرز”.

56″ بهذا الشكل دي بروينه سيعود إلى الخلف قليلاً لمساعدة رودري وجوندوجان، ورحيم ورياض في الهجوم مع جيسوس.

58″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط مان سيتي “رودري” بعد تدخل قوي من الخلف على كاكوريه لحظة تحضيره لهجمة مرتدة في عمق الوسط..

59″ خطأ ساذج من قلب دفاع ليون مارسيلو بدفع جيسوس خارج منطقة الجزاء، ليحصل السيتي على ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة.

60″ ???? بووووووووووووووم…كيفين دي بروينه يطلق تصويبة قوية بباطن القدم مقوسة من فوق الحائط البشري، يُبعدها الحارس أنتوني لوبيز من جديد خارج منطقة الجزاء..

61″ الحارس البرتغالي لليون متألق اليوم ..

62″ التمريرات الصحيحة لمانشستر سيتي تجاوزت الـ 350 تمريرة مقابل 142 فقط لليون خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

63″ سيطرة كبيرة جدًا من السيتي، وانكماش مبالغ فيه من ليون قد يدفع ثمنه كما حدث لأتلانتا أمام باريس سان جيرمان.

64″ ???? بووووووووووم…فرناندو مارسال يطلق تصويبة من مسافة بعيدة، يمسك بها حارس مرمى السيتي بسهولة…الكرة ذهبت في مكان إيدرسون.

64″ ???? بطاقة صفراء لقلب دفاع ليون “مارسيلو” بالقرب من خط الـ 18 بعد عرقلته لجابرييل جيسوس..

65″ دي بروينه ينفذ الركلة الثابتة بعد تشاوره مع رياض محرز .. رياض يقفز فوق الكرة، ودي بروينه يصوب بباطن القدم فوق المقص الأيسر بثلاث ياردات،، ضااااعت .. بعيدة جدًا يا دي بروينه هي الأسوأ لك اليوم..

65″ الركلة الحرة الماضية نفذت من 23 ياردة تقريبًا.

69″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووول…التعادل لمانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروينه بتصويبة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء..

69″ ???? رحيم سترلينج راوغ بشكل رائع من الجهة اليسرى المدافع البلجيكي “ديناير”، ومهد الكرة بعدها أمام دي بروينه القادم دون رقابة من لاعبي وسط ملعب ليون ليصوب من لمسة واحدة بباطن القدم اليمنى على أقصى يسار الحارس لوبيز..

70″ ???? ???? نفس لعبة الهدف فعلها رحيم في الشوط الأول لرودري .. نفس الجملة بالمسطرة، لكن هذه المرة دي بروينه هو المسدد لهذا انتهت بهدف!

70″ ???? التغيير الأول في صفوف ليون بنزول اللاعب البرازيلي “تياجو مينديز” بدلاً من برونو.

71″ مطالبات بركلة جزاء للاعبي ليون بعد سقوط “كورنيه” أثناء إلتحامه مع كايل ووكر..

72″ الإعادة أظهرت كايل ووكر يدفع كورنيه باليدين داخل المنطقة.. يبدو أن بها ركلة جزاء لو كان الحكم راجع تقنية الفار لغير رأيه..

73″ ???? ⚽️ بووووووووووووووووووووووم…جابرييل جيسوس يراوغ من اليسار داخل منطقة الجزاء ويصوب بكل قوة على أقصى يمين الحارس لوبيز الذي ارتمى على الكرة بشكل راااااائع وأبعدها ركنية..

73″ ???? يا له من تصد مميز ومبهر من الحارس.

75″ ???? تغيير مزدوج في صفوف ليون بنزول “تيتي وموسى ديمبيلي” بدلاً من دوبوا وممفيس ديباي.

79″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول…صدمممممممة للسيتي … هجمة مرتدة بعد خطأ في التمرير من لاعبي مانشستر سيتي في خط الوسط، تصل إلى البديل “موسى ديمبيلي” ليضعها في المرمى لحظة خروج الحارس إيدرسون بشكل مبكر من مرماه..

80″ ???? جوارديولا يعترض على الهدف. ويطالب بتقنية الفار بعد تعرض أحد لاعبي السيتي للعرقلة .. وظهور موسى ديمبيلي في وضعية تسلل.

80″ ✅ الحكم تأكد من صحة الهدف.. ليون يتقدم 1/2!!!

80″ ???? صنع الهدف الثاني لليون النجم الجزائري “حسام عوار” الذي كان مطلب قوي لجوارديولا في الميركاتو الصيفي 2019، وإدارة النادي لم تقم بالتعاقد معه وذهبت لضم رودري لاعب أتلتيكو مدريد.

81″ موسى ديمبيلي لعب 9 مباريات في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم وهذا هو هدفه الأول مع الفريق، لكنه سجل 16 هدفًا في الدوري الفرنسي الملغي.

84″ ???? التغيير الثاني لمانشستر سيتي بنزول صانع الألعاب الاسباني المخضرم “دافيد سيلفا” بدلاً من رودري..

85″ ???? أوووووووووووووووووه…مااااااذا أضعت يا سترليييييينج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رياض محرز يفعل كل شيء في الكرة ويمرر عرضية من داخل منطقة الجزاء، والحارس لوبيز يخرج من مرماه، والكرة تعبر منه وتجد رحيم سترلينج الذي وضع الكرة فوق العارضة بشكل غريب جدًا جدًا جدًا..هدف 100٪.، وجوارديولا سيجن جنونه على خط التماس.

87″ ⚽️⚽️⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول..معقول يا ناس؟؟؟ هدف ثالث لليون بواسطة موسى ديمبيلي بعد متابعة لتسديدة ضعيفة سقطت بشكل غريب من الحارس “إيدرسون” في هجمة مرتدة جديدة أثناء اندفاع غير معقول من لاعبي السيتي.

87″ ???? تغيير لليون بنزول “ريني أديلايد” بدلاً من إيكامبي..

88″ أسوأ لاعب اليوم في المباراة “إيدرسون” الثلاثة أهداف يسأل عنهم..الهدف الأول خرج من مرماه بشكل لا يستدعي .. وفي الهدف الثاني تعجل كثيرًا في الخروج من المرمى عند إنفراد موسى ديمبيلي، والهدف الثالث تسديدة سيئة وغير صعبة مطلقاً!

90″ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع

94″ أووووه..مان سيتي كاد يسجل هدف تقليص الفارق برأسية من جارسيا لكنها مرت جوار القائم الأيسر بقليل.

95″ صافرة نهاية المباراة بتأهل ليون إلى نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ..

3 مدربين ألمان .. ومدرب فرنسي في نصف النهائي، فريقان من فرنسا وفريقان من ألمانيا.. يا لها من مفاجآة..

الجميع من ليون بكل روح رياضية يقومون بمواساة جابرييل جيسوس الذي انغمس في البكاء ..

مشاعر متناقضة في أرض الملعب..

إلى هنا تنتهي هذه التغطية..

نراكم في مباريات نصف النهائي..

..