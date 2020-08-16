صور مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا “إيدرسون يُورط جوارديولا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “مانشستر سيتي وليون” في قمة مباريات اليوم السبت 15-8-2020، بختام الدور ربع النهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

فجر أولمبيك ليون مفاجأة جديدة من مفاجآته هذا الصيف، فبعد إقصاء يوفنتوس في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي، تمكن من الإطاحة بفريق جوارديولا “مانشستر سيتي” من مباراة ربع النهائي بنتيجة 1/3 مساء اليوم السبت.

وأنهى ليون الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف أحرزه “كورنيه” بمتابعة لكرة قطعت من إيكامبي على حافة منطقة مانشستر سيتي، مستغلاً خروج خاطيء من حارس المرمى البرازيلي “إيدرسون”.

وشهدت الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء تألق غير عادي من حارس مرمى ليون “أنتوني لوبيز” في إبعاد تسديدتين من البلجيكي كيفين دي بروينه، وتسديدة من رحيم سترلينج، وأخرى من رودري.

وواصل الحارس أنتوني لوبيز تألقه الكبير خلال الشوط الثاني بالتصدي لثلاث فرص محققة، إلا أن شباكه تلقت هدف بتصويبة جميلة من كيفين دي بروينه في الدقيقة 69 بباطن القدم اليمنى بعد تلقيه عرضية من رحيم سترلينج.

وفي الدقيقة 73 أنقذ أنتوني لوبيز تصويبة صعبة من “جابرييل جيسوس”، وما هي سوى 6 دقائق فقط وأحرز البديل السريع “موسى ديمبيلي” هدف تقدم ليون على عكس سير اللعب، حيث بسط السيتي سيطرته بالطول والعرض على المباراة قبل وبعد هدف دي بروينه.

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وجاء الهدف بعد تمريرة من الجزائري حسام عوار وضعت موسى ديمبيلي وجهًا لوجه أمام الحارس إيدرسون الذي تعجل في الخروج من مرماه من جديد، ليسهل مأمورية التسجيل على الهداف الواعد.

وكاد مانشستر سيتي ينجح في تسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 85 عندما أهدى الجزائري “رياض محرز” كرة على طبق من فضة أمام رحيم سترلينج داخل منطقة الستة ياردات، ليطيح بها فوق العارضة والمرمى خال تمامًا أمامه!!.

وبعد دقيقة واحدة من فرصة سترلينج، أضاف أولمبيك ليون الهدف الثالث عن طريق موسى ديمبيلي الذي تابع تسديدة ضعيفة سقطت بشكل غريب من يد إيدرسون، ليقتل المباراة تمامًا!.

هكذا ودع مانشستر سيتي بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأولى، بعدما كان أحد المرشحين الأوائل بسبب فوزه على عملاق البطولة “ريال مدريد” الإسباني في دور الـ16، بعدما انتصر عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-1) و(3-1) على الترتيب.

وتأهل ليون إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه منذ عام 2010، عندما خرج على يد بايرن ميونخ الذي خسر اللقب آنذاك في ملعب سانتياجو برنابيو أمام الإنتر مورينيو.

شاهد صور مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا

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