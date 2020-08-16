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صور مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا “إيدرسون يُورط جوارديولا”

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يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “مانشستر سيتي وليون” في قمة مباريات اليوم السبت 15-8-2020، بختام الدور ربع النهائي -دور 8 الاقصائي- من .

فجر أولمبيك ليون مفاجأة جديدة من مفاجآته هذا الصيف، فبعد إقصاء يوفنتوس في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي، تمكن من الإطاحة بفريق جوارديولا “مانشستر سيتي” من مباراة ربع النهائي بنتيجة 1/3 مساء اليوم السبت.

وأنهى ليون الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف أحرزه “كورنيه” بمتابعة لكرة قطعت من إيكامبي على حافة منطقة مانشستر سيتي، مستغلاً خروج خاطيء من حارس المرمى البرازيلي “إيدرسون”.

وشهدت الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء تألق غير عادي من حارس مرمى ليون “أنتوني لوبيز” في إبعاد تسديدتين من البلجيكي كيفين دي بروينه، وتسديدة من رحيم سترلينج، وأخرى من رودري.

وواصل الحارس أنتوني لوبيز تألقه الكبير خلال الشوط الثاني بالتصدي لثلاث فرص محققة، إلا أن شباكه تلقت هدف بتصويبة جميلة من كيفين دي بروينه في الدقيقة 69 بباطن القدم اليمنى بعد تلقيه عرضية من رحيم سترلينج.

وفي الدقيقة 73 أنقذ أنتوني لوبيز تصويبة صعبة من “جابرييل جيسوس”، وما هي سوى 6 دقائق فقط وأحرز البديل السريع “موسى ديمبيلي” هدف تقدم ليون على عكس سير اللعب، حيث بسط السيتي سيطرته بالطول والعرض على المباراة قبل وبعد هدف دي بروينه.

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وجاء الهدف بعد تمريرة من الجزائري حسام عوار وضعت موسى ديمبيلي وجهًا لوجه أمام الحارس إيدرسون الذي تعجل في الخروج من مرماه من جديد، ليسهل مأمورية التسجيل على الهداف الواعد.

وكاد مانشستر سيتي ينجح في تسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 85 عندما أهدى الجزائري “رياض محرز” كرة على طبق من فضة أمام رحيم سترلينج داخل منطقة الستة ياردات، ليطيح بها فوق العارضة والمرمى خال تمامًا أمامه!!.

وبعد دقيقة واحدة من فرصة سترلينج، أضاف أولمبيك ليون الهدف الثالث عن طريق موسى ديمبيلي الذي تابع تسديدة ضعيفة سقطت بشكل غريب من يد إيدرسون، ليقتل المباراة تمامًا!.

ليون يدهس أحلام مانشستر سيتي ويُكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي (صور:AFP)
ليون يدهس أحلام مانشستر سيتي ويُكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي (صور:AFP)

هكذا ودع مانشستر سيتي بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأولى، بعدما كان أحد المرشحين الأوائل بسبب فوزه على عملاق البطولة “” الإسباني في دور الـ16، بعدما انتصر عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-1) و(3-1) على الترتيب.

وتأهل ليون إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه منذ عام 2010، عندما خرج على يد بايرن ميونخ الذي خسر اللقب آنذاك في ملعب سانتياجو برنابيو أمام الإنتر مورينيو.

شاهد صور مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا

خطأ فادح من الحارس إيدرسون بالخروج من مرماه في لعبة الهدف الأول لليون بربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
كورنيه يسجل هدف في مباراة ليون ومانشستر سيتي بربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
لاعبو ليون يحتفلون بالهدف الاول امام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
رحيم سترلينج أهدر الكثير من الفرص في الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وليون بربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
رحيم سترلينج يراوغ بشكل رائع ويصنع فرصة جميلة للاعب رودري في مباراة مانشستر سيتي وليون – صور AFP
حارس ليون أنتوني لوبيز تألق أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
أهداف مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا (صور:AFP)
ليون يفوز على السيتي ويتأهل الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا (صور:AFP)
نجم مباراة مانشستر سيتي وليون الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز – صور AFP
كيفين دي بروينه في مباراة مانشستر سيتي وليون بدوري ابطال اوروبا 2020 – صور AFP
هدف دي بروينه في مباراة مانشستر سيتي وليون بدوري ابطال اوروبا 2020 – صور AFP
دي بروينه يحتفل مع رياض محرز وسترلينج بهدف تعادل مانشستر سيتي أمام ليون في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2020 – صور AFP
دي بروينه يحتفل مع رياض محرز وسترلينج بهدف تعادل مانشستر سيتي أمام ليون في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2020 – صور AFP
لاعبو ليون يحتفلون بهزيمة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
لاعبو ليون يحتفلون بهزيمة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
إيدرسون يرتكب هفوة قاتلة في مباراة مانشستر سيتي وليون – صور AFP
لاعبو ليون يحتفلون مع موسى ديمبيلي بهزيمة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
الجهاز الفني لفريق ليون بقيادة رودي جارسيا يحتفل بهزيمة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور AFP
حسرة مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس بعد الخسارة من ليون الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا – صور AFP
لاعبو ليون يحتفلون بهزيمة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

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