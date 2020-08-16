ليون يدهس أحلام مانشستر سيتي ويُكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي

دهس ليون الفرنسي أحلام مانشستر سيتي الانجليزي بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1، مساء اليوم السبت، ليكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليون بهدف سجله ماكسويل كورني في الدقيقة 24، وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني لليون في الدقيقة 79، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لليون في الدقيقة 87.

وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على ريال مدريد 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر، بينما تأهل ليون بعد عبوره عقبة يوفنتوس في دور الستة عشر مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرضي بهدفين بعد ان تعادلا 2-2.

ويلتقي ليون في مباراة الدور قبل النهائي المقرر إقامتها الأربعاء من الأسبوع المقبل مع فريق بايرن ميونخ الذي تغلب على برشلونة 8-2 أمس الجمعة.

يذكر أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لهذه النسخة من البطولة تقام في مدينة لشبونة البرتغالي بنظام خروج المغلوب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين حيث تبادلا الهجمات الخطيرة على المرميين منذ بداية اللقاء.

ففي الدقيقة الثانية استلم رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي كرة بينية داخل منطقة جزاء ليون في الناحية اليسرى ثم مرر الكرة إلى جابريل جيسوس لكن فرناندو مارشال لاعب ليون أبعد الكرة من أمامه لتضييع فرصة هدف لمانشستر سيتي.

وكاد ليون أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي حيث أعادها كيلي والكر بصدره للحارس إديرسون مورايس الذي أمسك بالكرة بصعوبة على مرتين ومنعها من دخول المرمى.

بعد تلك الهجمة هدأ اللعب قليلا من الفريقين حيث تبادلا السيطرة على مجريات اللقاء وتوالت هجماتهما على المرميين لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع ليون لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 24 والتي شهدت تسجيل ليون لهدف التقدم عندما لعبت كرة طولية إلى كارل توكو إيكامبي لكن إيريك جارسيا أبعدها لترتد إلى ماكسويل كورني الذي سدد الكرة باتجاه المرمى بعد أن خرج مورايس منه لتعانق كرته الشباك.

فرض مانشستر سيتي هيمنته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التعادل، الذي كاد أن يسجل في الدقيقة 31 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء ليون ليبعدها الحارس أنتوني لوبيز لترتد الكرة إلى إلكاي جويندوجان الذي حاول تسديدها لكن لوبيز تألق مرة أخرى وأبعد الكرة.

وكاد مانشستر سيتي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 42 عندما مرر رحيم سترلينج كرة عرضية أرضية من داخل منطقة جزاء ليون من الناحية اليمنى قابلها رودريجو هيرنانديز بتسديدة أرضية قوية تصدى لها لوبيز على مرتين.

وأهدر سترلينج فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما لعبت كرة خلف مدافعي ليون داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى قابلها سترلينج بتسديدة قوية لكن كورني تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم ليون 1 / صفر.

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كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه تراجع فريق ليون لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وأجرى مانشستر سيتي أول تبديلاته في الدقيقة 56 بإشراك رياض محرز بدلا من فرناندينيو في محاولة لزيادة الفعالية الهجومية.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 60 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عندما سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لكن الحارس لوبيز تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 63 سدد فرناندو مارشال، لاعب ليون، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها مورايس ببراعة.

واستمرت سيطرة واستحوا مانشستر سيتي على مجريات اللقاء ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى ليون، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 69 والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي لهدف التعادل عندما لعبت كرة خلف مدافعي ليون لتصل إلى رحيم سترلينج في الناحية اليسرى ثم مررها إلى دي بروين الذي قابلها بتسديدة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

بعد الهدف مباشرة أجرى ليون أول تبديلاته بإشراك تياجو مينديز بدلا من برونو جويماريس.

وفي الدقيقة 73 أنقذ لوبيز،حارس ليون، فريقه، من هدف مؤكد عندما استلم جابريل جيسوس الكرة داخل منطقة جزاء ليون من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية حولها الحارس إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 74 أجرى ليون تبديلين تبديلاته بإشراك كيني تيتي وموسى ديمبيلي بدلا من ليو دوبوا وممفيس ديباي.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 عندما مرر رحيم سترلينج كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى قابلها جيسوس بضربة خلفية مزدوجة إلى خارج المرمى.

وعلى عكس سير اللعب وبالتحديد في الدقيقة 79 سجل ليون الهدف الثاني عندما لعبت تمريرة من منتصف ملعب ليون استلمها موسى ديبملي وانطلق بها حتى وصل على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي ثم سدد كرة قوية اصطدمت بقدم الحارس مورايس وواصلت طريقها لتعانق الشباك.

وفي الدقيقة 86 أهدر رحيم سترلينج فرصة هدف مؤكد لمانشستر سيتي عندما توغل جيسوس بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية رائعة قابلها رحيم سترلينج من داخل منطقة الست ياردات بتسديدة قوية لكنها علت العارضة.

بعدها بدقيقة سجل ليون الهدف الثالث عندما سدد حسام عوار كرة قوية تصدى لها مورايس لترتد إلى موسى ديمبلي الذي وضعها إلى داخل المرمى.

واصل مانشستر سيتي محاولاته الهجومية لتقليص الفارق لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من ليون لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز ليون 3 / 1 وتأهله للدور قبل النهائي.

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