يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 15-8-2020 في الجولة الـ 19، بالدوري.

نُقلت مباراة “الزمالك ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “بلال علام”، على ستاد القاهرة الدولي.

انتزع الزمالك فوزاً صعباً من ضيفه مصر المقاصة بهدف فى الوقت القاتل بالدقيقة 94، جاء هدف المباراة عن طريق اللاعب “محمد حسام” فى اللحظات الاخيرة الدقيقة 94، جاء الهدف من عرضية أوناجم استقبلها البديل أسامة فيصل ومررها إلى البديل حسام أشرف الذي سددها مباشرة في المرمى.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده الى النقطة 35 فى المركز الثالث بترتيب جدول الدوري المصري، بالتساوي مع بيراميدز ثان الترتيب، وبفارق هائل من النقاط عن المتصدر الاهلي وصل الى 18 نقطة.

فى المقابل تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 17 فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

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إليكم فيديو أهداف الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

هدف الزمالك “محمد حسام” 1-0

لقطات من المباراة

ضربة جزاء ألغيت لمصر المقاصة

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