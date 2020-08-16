الزمالك يقتل مصر المقاصة بهدف مُباغت في الدقيقة 94

انتزع الزمالك فوزاً صعباً من ضيفه مصر المقاصة بهدف فى الوقت القاتل بالدقيقة 94، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت، في اطار منافسات الجولة الـ 19، من الدوري المصري.

نُقلت مباراة “الزمالك ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”، على ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده الى النقطة 35 فى المركز الثالث بترتيب جدول الدوري المصري، بالتساوي مع بيراميدز ثان الترتيب، وبفارق هائل من النقاط عن المتصدر الاهلي وصل الى 18 نقطة.

فى المقابل تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 17 فى المركز الخامس عشر.

جاء هدف المباراة عن طريق اللاعب “محمد حسام” فى اللحظات الاخيرة الدقيقة 94، جاء الهدف من عرضية أوناجم استقبلها البديل أسامة فيصل ومررها إلى البديل حسام أشرف الذي سددها مباشرة في المرمى.

وشهدت الدقيقة 5 تراجع حكم المباراة ابراهيم نور الدين عن احتساب ضربة جزاء لمصر المقاصة بعد اعاقة محمود علاء لمحمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء، واشهر البطاقة الصفراء في وجه محمد إبراهيم بسبب إعاءه السقوط.

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وفى الدقيقة 8 ألغي الحكم هدف للزمالك عن طريق محمود علاء الذي كان متسللاً قبل ان يسكن الكرة في الشباك برأسه.

وفى الدقيقة 10 ألغي حكم المباراة هدف آخر للزمالك بداعي التسلل على مصطفى محمد بعد ان راجع تقنية الفار.

وشهدت الدقيقة 34 تعملق حارس مرمي الزمالك أبو جبل الذي ابعد كرة خطيرة جدًا من عبد الله مجدي، بعد تمريرة ذكية من محمد إبراهيم من الجهة اليمنى، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

نشط الزمالك مع تبديلات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في الشوط الثاني، وشهدت الدقيقة 84 اخطر فرص المباراة لصالح اصحاب الارض، بعد تسديدة قوية من البديل حسام اشرف ارتدت من الحارس محمود حمدي، سددها البديل الثاني كابونغو كاسونغو اخرجها الحارس بصعوبة الى ركنية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع، نجح حسام اشرف في احراز هدف تقدم فريقه، مستغلا ارتباك دفاع المقاصة في استخلاص الكرة وسدد الى يسار محمود حمدي.

يذكر ان لقاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالجولة 2 فى الدوري المصري، قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجل الهدف اللاعب “أحمد سيد”، وشهد اللقاء طرد قائد فريق الزمالك “طارق حامد”.

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