اعلن المدير الفني لفريق الزمالك، الفرنسي “باتريس كارتيرون” التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري المصري. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل Advertisements محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة المقاصة “هجوم ناري للأبيض” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.