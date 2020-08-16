بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا رابط يلا شوت

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “مانشستر سيتي وليون” في أهم مباريات اليوم السبت 15-8-2020 في دور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي وليون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

يستقبل ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة مباراة “مانشستر سيتي وليون” في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تأهل فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي إلى هذا الدور بعد اقصاءه عملاق البطولة “ريال مدريد” الإسباني في دور الـ16، بعدما انتصر عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-1) و(3-1) على الترتيب.

بينما صعد “ليون” الفرنسي على حساب “يوفنتوس” الإيطالي، بعدما تفوق عليه في مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، وخسر في مباراة الإياب بنتيجة (2-1) ليتأهل بأفضلية الهدف خارج الديار.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة “بايرن ميونخ” الذي تأهل على حساب “برشلونة” بعدما اكتسحه بنتيجة تاريخية (8-2)، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة 14-8-2020 على ملعب النور بمدينة لشبونة.

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