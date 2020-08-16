عاجل| تشكيلة المقاصة لمواجهة الزمالك في الدوري المصري ..”موسيس في الهجوم”

أعلن المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة “إيهاب جلال“، تشكيل فريقه لمباراة الزمالك، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الـ 19 للدوري.
ويقود هجوم مصر المقاصة، أودو موسيس، فيما يشارك في الوسط خالد أوتشو وعبدالله مجدي أحد العناصر الواعدة في الفريق الفيومي.
وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد مودي وعصام صبحي
خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي
الهجوم: أودو موسيس
يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 17 نقطة ويحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري.
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