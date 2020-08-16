ليون يقضي على أحلام مانشستر سيتي ويطرده خارج دوري الأبطال



أكّد ليون أن نتائجه المبهرة في دوري أبطال أوروبا لم تكن بالصدفة، شاهد ملخص مباراة مانشستر سيتي وليون المثيرة.



أكمل ليون الفرنسي عقد المتأهلين إلى نصف النهائي إثر فوزه على مانشستر سيتي الإنكليزي 3-1 يوم السبت في آخر مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وجاء هدف المباراة الأول بعدما كسر الكاميروني توكو إيكامبي مصيدة التسلل قبل أن تصل الكرة للإيفواري ماكسويل كورنيه الذي أودعها في الشباك (24).



وترجم ثنائي مانشستر سيتي النشيط ستيرلينغ ودي بروين ضغط الفريق الإنكليزي إلى هدف التعادل عندما أهدى الأول تمريرة حاسمة للبلجيكي الذي نجح في إعادة اللقاء إلى نقطة البداية (69).



وكسر البديل موسى ديمبيلي مصيدة التسلل مجدداً مهدياً ليون هدفاً ثميناً جداً تمّ تثبيته عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو (79) قبل أن يضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له من متابعة لكرة سهلة أمام المرمى (87).



ولعب ليون مباراة كبيرة جداً أمام مانشستر سيتي مؤكداً أنّ وصوله إلى هذا الدور بعد إخراجه يوفنتوس الإيطالي جاء نتيجة انضباط لافت من لاعبيه وأفكار تكتيكية صائبة من قبل مدربه غارسيا.



وأنهى ليون أحلام الإسباني غوارديولا بعد إقصاء تلامذته لريال مدريد الإسباني في ثمن النهائي وتفاؤلهم بازدياد حظوظهم في الذهاب بعيداً بالمسابقة.



وسيلتقي ليون مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي بعد أن هزم الفريق الألماني منافسه برشلونة بنتيجة كبيرة 8-2 أمس الجمعة.



ويجمع نصف النهائي الآخر باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني.

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