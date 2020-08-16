رياضة | موعد مباراة بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي فى دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز كبير وتاريخي على برشلونة الإسباني بثمان أهداف مقابل هدفين.

بينما صعد ليون الفرنسي بعد الفوز على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاث أهداف مقابل هدف فى مفاجأة كبري.

ويلتقي فريقي بايرن ميونخ الألماني نظيره ليون الفرنسي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم بالبرتغال فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن على الجانب الأخر سيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره لايبزيج الألماني فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.