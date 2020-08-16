رياضة | مرتضي منصور: سأعيد الثلاث نقاط المخصمومة من عمرو الجنايني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: سأعيد الثلاث نقاط المخصمومة من عمرو الجنايني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أنا نجحت فى إخماد فتنية كروية كانت ستحدث إذا لعبت مباراة القمة فى الدوري الماضية، ورفضت خوضها حتي لا تقوم مذبحة بين اللاعبين".

وأضاف: "وصممت على عدم خوض مباراة الأهلي عقب لقاء السوبر تجنبًا لحدوث مجزرة، واللاعبين الناشئين الذين يلعبون الآن مع الفريق الأول هم من كانوا سيخوضون مباراة القمة".