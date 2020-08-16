رياضة | نجوم برشلونة يرفضون بوكيتينيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجوم برشلونة يرفضون بوكيتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية وإسبانية أن كبار النجوم في برشلونة الإسباني يرفضون قدوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق لتدريب الفريق خلفا للمدير الفني الحالي الحالي كيكي سيتين الذي ينتظر قرار الإقالة رسميا عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الكتالوني بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن كبار اللاعبين في البرسا يرفضون قدوم المدير الفني لتوتنهام السابق ويرغبون في التعاقد مع تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من أجل الإطاحة بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الحالي.

وألمحت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني لوح بالرحيل وطالب بإقالة كيكي سيتين وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل ومتبقي فقط الإعلان الرسمي بالإضافة إلى رحيل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الحالي.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن الطلب الأخير لميسي هو رحيل عدد من لاعبي برشلونة الإسباني الذين فشلوا في التأقلم خلال الفترة الماضية وكان بعضهم سببًا في الفضيحة التاريخية التي تعرض لها البارسا وإلا سيرحل البرغوث الأرجنتيني عقب نهاية عقده في 2021.

وعلى نفس الجانب، ونوهت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن برشلونة بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو اتخذ قرارا عاجلا بإقالة سيتين من منصبه عقب انتهاء موسم البارسا بعد الخسارة المذلة أمام البايرن بالإضافة أيضا إلى إقالة الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي.

ونقلت الشبكة العالمية عن إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام تواجد على رأس المرشحن لتدريب برشلونة الذي عقد اجتماعا سريا مع المدير الفني الأرجنتيني منذ عدة أيام وأن إدارة البلوجرانا تعمل على التعاقد مع بوكيتينيو منذ عدة أسابيع بعد أن تم اتخاذ القرار بإقالة سيتين عقب ضياع لقب الدوري الإسباني حتى لو نال البلوجرانا لقب دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بوكيتينيو رحل عن تدريب توتنهام في الموسم الماضي بعد تردي نتائج الفريق الإنجليزي ليتولى بدلا منه البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة الفريق اللندني كما طرح اسم جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي وأسطورة التدريب في برشلونة الإسباني ليعود مرة أخرى بعد الآداء المهتز للفريق في المواسم الأخيرة.