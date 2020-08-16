رياضة | صلاح يبدأ الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح يبدأ الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فريق ليفربول الإنجليزي، في الاستعداد للموسم الجديد بانطلاق معسكر للفريق بالنمسا، أمس السبت، من المقرر أن يعود الفريق للمبارايات الرسمية بمباراة الدرع الخيرية (السوبر المحلي) بعد نحو أسبوعين أمام أرسنال.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وبقية اللاعبين، والمدرب يورجن لوب المدير الفني للريدز، خلال المران، ومن المقرر أن تستمر التحضيرات خلال الأيام المقبلة.

ويسعى بطل البريميرليج للحفاظ على لقبه في الموسم المقبل، ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في أولى مبارياته الرسمية يوم 29 أغسطس الجاري، أمام أرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية، حيث يلعب الريدز المواجهة بصفتهم أبطال الدوري الإنجليزي، بينما يخوض الجانرز اللقاء بصفتهم أبطال كأس الاتحاد الإنجليزي.