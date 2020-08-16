رياضة | مفاجآة قوية بشأن النزاع على لقب نادى القرن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجآة قوية بشأن النزاع على لقب نادى القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مجلس الإدارة بنادي الزمالك قرر الانسحاب من النزاع علي نادي القرن وإنه لا صحة لما قاله هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يستعين بخبراء أجانب بعد اعتذار محمد بيومي خبير اللوائح عن ملف الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سبب استقالة بيومي يعود لسحب مسئولي الزمالك المذكرة التي كان قد كتبها وقدمها مسئولو الزمالك لاتحاد الكرة ثم عادوا في اليوم التالي وسحبوها بأوامر من رئيس الزمالك".

وتابع: "بيومي كان قد أعد مذكرة ذكر فيها كل الأسانيد التي تقوي موقف الزمالك، ثم قام مجلس الزمالك عن طريق المدير التنفيذي بتقديم المذكرة في اتحاد الكرة إلا إن مرتضي منصور رئيس الزمالك طالب بسحب المذكرة".