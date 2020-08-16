رياضة | أول تعليق من مرتضي منصور بعد الفوز على مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضي منصور بعد الفوز على مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على توفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلي مستوي إلى جانب عقود لجميع اللاعبين.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "نوفر كل شيء للاعبين الناشئين لذلك وجدنا النتيجة الآن من تألق كبير أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل وغيرهم، وهناك روح قتالية داخل الفريق".

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وأضاف: "عقدت جلسة مع اللاعبين عقب مباراة الاتحاد السكندري ووضحت لهم بأن المباراة تنتهي مع صفارة الحكم وهذا ما ظهر اليوم من تسجيل الهدف فى الدقيقة الأخيرة".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب حسام أشرف بهدف فى الدقيقة الأخيرة.