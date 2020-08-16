رياضة | اجتماع طارئ في برشلونة بعد فضيحة ملعب النور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ في برشلونة بعد فضيحة ملعب النور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني دعا إلى اجتماع عاجل وطارئ في النادي الكتالوني يوم الإثنين القادم.

وأشارت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية إلى أن برشلونة تعرض لخسارة كبيرة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن بارتوميو دعا لاجتماع استثنائي يوم الإثنين المقبل وسيشهد هذا الاجتماع اتخاذ قرارات مصيرية.

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وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن أهم القرارات ستكون إقالة كيكي سيتين من منصب المدير الفني بالإضافة إلى مناقشة اسم المدير الفني الجديد.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق يعتبر من أبرز المرشحين لقيادة النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أنه ليس مستبعدًا في اجتماع الإثنين أن تتم الدعوة من خلاله لانتخابات مبكرة في النادي الكتالوني.