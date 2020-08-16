رياضة | بدء المشاورات حول عودة النشاط الرياضي في الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدء المشاورات حول عودة النشاط الرياضي في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة الشباب والرياضة في الجزائر لإطلاق مشاورات تخص استئناف النشاط الرياضي في البلاد المعلق منذ منتصف مارس (آذار) الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلاً عن مصدر مسؤول أن المديرية العامة بالوزارة ستطلق اعتباراً من غد الأحد، سلسلة من المشاورات مع مختلف الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد كرة القدم تخص استئناف التدريبات.

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ونوه ذات المصدر، أن هذه المبادرة جاءت بأمر من الوزير سيد علي خالدي، وأن الوزارة تريد أن تكون جاهزة للعودة في انتظار الضوء الأخضر من الجهات المختصة باستئناف النشاطات الرياضية وفتح مختلف المنشآت الرياضية.

كما كشف أن المشاورات ستتناول استئناف المسابقات والبطولات، إلى جانب مناقشة البروتوكول الصحي قيد الإعداد من قبل المركز الوطني لطب الرياضة، واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا والاتحادات الرياضية.

كانت وزارة الشباب والرياضة كانت أعلنت في 9 يوليو (تموز) الماضي، الترخيص للرياضيين المؤهلين لأولمبياد طوكيو والمرشحين لذلك من استئناف التدريبات وفق شروط صحية صارمة.