رياضة | سولشاير يكشف عن مايحتاجه مانشستر يونايتد للفوز على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف عن مايحتاجه مانشستر يونايتد للفوز على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، اليوم السبت، إن فريقه سيحتاج أن يكون جاهزاً لإيجاد وسيلة لكسر ضغط إشبيلية إذا أراد هزيمة الفريق الإسباني في قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم غداً الأحد.

وهيمن إشبيلية على ثاني أبرز البطولات الأوروبية للأندية خلال السنوات الماضية إذ فاز باللقب ثلاث مرات على التوالي بين عامي 2014 و2016 وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإسباني بقيادة المدرب يولن لوبتيغي بعد موسمين بعيداً عن المراكز الأربعة الأولى.

وقال سولشار إنه يأمل أن يكون فريقه محظوظاً في المرة الثالثة هذا الموسم عقب فشله في تجاوز عقبة قبل النهائي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.

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وقال المدرب النرويجي للصحافيين: "يجب أن نقدم أفضل أداء لنا لكسر ضغطهم والتعامل بذكاء وإبداع خلال المباراة والصمود في هذه اللحظات الصعبة، هذه المباريات يتم حسمها بركلة ثابتة أو بمهارة فردية، إنه وقت اللاعبين الكبار في المباريات الكبيرة، يجب التركيز بنسبة 100%، تعلمنا كم كانت الخسارة مؤلمة في قبل النهائي، حدث ذلك لنا مرتين هذا الموسم لكننا لسنا راضيين عن ذلك".

ومع استمرار يونايتد في البطولة في مراحل خروج المغلوب وإمكانية خوض النهائي في 21 أغسطس (آب) الحالي أصبحت فترة الراحة المتاحة للفريق قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل أقصر.

ومع ذلك قال سولشار إنه "ليس لديه مخاوف على الإطلاق" بشأن بداية الموسم المقبل واعتبر أن الدوري الأوروبي فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وقال: "لا يمكننا الشكوى لأنه الوضع الحالي حالياً، لا فائدة من القلق حيال ذلك، السلطات ستمنحنا أقصى فترة راحة ممكنة، يمكننا منحهم (اللاعبون) إجازة اسبوعين وهذا يمنحنا نفس الفترة للاستعداد للمباراة الأولى بالموسم الجديد".